Maarif Vakfı Azerbaycan'da okul açacak

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Azerbaycan'da okul açabilmek için gerekli mutabakatın sağlandığını belirterek, "Kovid-19 pandemisini de dikkate alarak doğrusu ihtiyatlı davranmak lazım ama hedefimiz 2021 yılında Bakü'de Maarif Vakfının ilk okulunu açmaktır." dedi.

Bakü'deki temaslarını AA muhabirine değerlendiren Akgün, 2017'den bu yana Azerbaycan ile eğitim konularını görüştüklerini belirterek, "Bir millet iki devlet" söyleminin sadece sözde olmadığını, Karabağ'ın azad edilmesinde görüldüğü gibi gerektiğinde fiiliyatta da olduğunu söyledi.

Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ülkedeki Fethullaçı terör örgütü (FETÖ) yapılanmasını tasfiye etmesi nedeniyle Azerbaycan yönetimine teşekkür eden Akgün, "Şimdi kendi okullarımızı Azerbaycan'da da açmak ve küresel anlamda sahip olduğumuz kaliteli eğitim birikimini Azerbaycan halkına da taşımak istiyoruz." diye konuştu.

Bu amaçla Azerbaycan Eğitim ve Dışişleri Bakanlıklarıyla görüştüklerini ifade eden Akgün şunları kaydetti:

"Uzunca bir süredir çalışmış olduğumuz bir anlaşma metnimiz vardı. Gururla, sevinçle söyleyebilirim ki bu anlaşmanın üzerinde mutabakat sağladık. İmzası önümüzdeki haftalarda Sayın Eğitim Bakanımızın Türkiye yapacağı ziyarette, Ankara'da atılacak. Biz bu anlaşma sonrasında, Azerbaycan'da da başta Bakü olmak üzere ilk okulumuzu açacağız. İnşallah Azerbaycan’ı, Maarif Vakfının okulunu açtığı 44. ülke olarak görmek istiyoruz. Bu konuda hazırlıklarımız da devam ediyor."

Bu anlaşmayla hemen Bakü'de bir ofis açacaklarını bildiren Akgün, "Kovid-19 pandemisini de dikkate alarak doğrusu ihtiyatlı davranmak lazım ama hedefimiz 2021 yılında Bakü’de Maarif Vakfının ilk okulunu açmaktır." ifadesini kullandı.

Bakü'de açılacak okulun, anaokulundan liseye kadarki sınıfları kapsayacak K 12 düzeyinde olacağına işaret eden Akgün, Azerbaycan ile IT teknolojilerinin kullanımı konusunda öğretmen eğitimi, tecrübe paylaşımı, müfredat geliştirme kursu gibi birçok alanda iş birliği yapacaklarını söyledi.