Maarif Vakfında 15 Temmuz anma etkinliği

Dünya Bülteni Haber Merkezi

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün, "Türk milleti, bugün bağımsız ve özgür bir hayat yaşıyorsa, bunu 15 Temmuz gecesi devletin ve milletin bekası için gözünü kırpmadan hayatını ortaya koyan demokrasi kahramanlarına borçludur." ifadelerini kullandı.

Türkiye Maarif Vakfı, 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılında darbeci hainlere karşı Türk milletinin yazdığı kahramanlık destanını, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı ile andı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Maarif Vakfı Genel Merkezi'nde düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün, 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan mücadeleyi "Türk insanının demokrasiye, hakkına, hukukuna ve dinine bağlılığının ifadesi." olarak tanımladı.

Akgün, "Anadolu insanı, Kuvayımilliye'de hangi ruhla sokağa çıktıysa, hain FETÖ tarafından tertip edilen 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece de aynı ruhla sokaktaydı." ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin teröre karşı verdiği çetin mücadeleyi istikrarla sürdüreceğini kaydeden Akgün, "Demokrasiye ve milli güvenliğe toplum olarak sahip çıkmamız gerekiyor. Gazilerimizin kıymetini idrak edip aziz şehitlerimizin hatıralarını hassasiyetle korumamız şart. Türk milleti, bugün bağımsız ve özgür bir hayat yaşıyorsa, bunu o gece devletin ve milletin bekası için gözünü kırpmadan hayatını ortaya koyan demokrasi kahramanlarına borçludur." dedi.

Akgün, konuşmasını "Allah, bu millete bir daha 15 Temmuz yaşatmasın." temennisiyle tamamladı.

"Darbeler tarihi

Programın özel konuğu İstanbul Medipol Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Berat Özipek de 15 Temmuz kalkışmasını darbeler tarihi ekseninde değerlendirdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı çerçevesinde "Türkiye'de Darbeler Tarihi ve 15 Temmuz" konulu konuşma yapan Özipek, şunları kaydetti:

"Darbe demek hırsızlık demektir; toplumu oluşturan bireyin politik iradesinin cebren elinden alınması demektir. Dünyanın her yerinde yapılan darbe girişimleri birbirine çok benzer. Dünyanın her yanındaki darbeciler, onu kendi çıkarları için yapmışlardır, her zaman kendilerine göre meşru ve makul gerekçeleri vardır. Ancak nihai hedef iktidarı ele geçirmektir ve bu uğurda her türlü hainliği yapmaktan çekinmezler."

Birol Akgün ve Bekir Berat Özipek, 15 Temmuz'un anısına düzenlenen "Kadim Bir Milletin Yeni Destanı: 15 Temmuz" konulu fotoğraf sergisini katılımcılarla gezdi.