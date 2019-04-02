Maçoğlu, ilk ziyaretini Otizme ayırdı

Tunceli Belediye Başkanlığını kazanan Türkiye Komünist Partisi adayı Maçoğlu, ilk ziyaretini 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Tunceli Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ne yaptı.

Maçoğlu, ilk ziyaretini Otizme ayırdı

Kesin olmayan sonuçlara göre Tunceli Belediye Başkanlığını kazanan Türkiye Komünist Partisi (TKP) adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, ilk ziyaretini 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Tunceli Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ne yaptı.

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