Maçoğlu, ilk ziyaretini Otizme ayırdı

Kesin olmayan sonuçlara göre Tunceli Belediye Başkanlığını kazanan Türkiye Komünist Partisi (TKP) adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, ilk ziyaretini 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Tunceli Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ne yaptı.