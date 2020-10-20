Macron’un başını çektiği girişimlerin gayesi İslam ile hesaplaşmak

Cumhurbaşkanı Erdoğdan, İslam İşbirliği Teşkilatı İstişare Toplantısına videolu mesaj gönderdi.

İçinden geçtiğimiz bu sancılı ve imtihanlarla dolu dönemde, Müslümanlar olarak birbirimizi daha fazla dinlememiz, daha sık fikir alışverişinde bulunmamız gerektiğine inanıyorum.

Asırlar boyunca insanlığa ışık tutan, ilim, hikmet ve barışla anılan kadim İslam beldelerinden, bugün, ne yazık ki feryatlar yükseliyor.

Dünya genelinde her gün ortalama bin Müslüman kardeşimizi teröre veya şiddete kurban veriyoruz. Bilhassa ırkçılık, kavmiyetçilik, mezhepçilik ve terör fitnesi, İslam alemini içeriden çökerten sorunlar haline gelmiştir.

Ölenin de öldürenin de ‘Allah-u Ekber’ dediği bir tabloyu bizim kabul etmemiz, içimize sindirmemiz asla mümkün değildir.

Müslümanların içinde bulunduğu üzücü manzara emperyalistlere ve İslam düşmanlarına cesaret vermektedir.

İslam’ın yükselişinden rahatsız olanlar, bizzat kendilerinin sebep olduğu krizleri öne sürerek, dinimize saldırmaktadır.