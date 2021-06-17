Mafyadan maaş alan siyasetçiyle ilgili yeni gelişme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 bin dolar alan siyasetçi tartışmaları hakkında, iddiaya konu olan ismi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdi. Soylu'nun 10 bin dolar alan siyasetçinin şu anda Meclis'te milletvekili olmadığını söylediği öğrenildi.

Diğer yandan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de "Yargının görevi iddiaların üstüne gitmektir" ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaklaşık yarım saat basına kapalı bir görüşme gerçekleştirmişti. İki isim, bir siyasetçinin organize suç örgütü soruşturması kapsamında aranan Sedat Peker'den 10 bin dolar aldığı iddiasının ardından ilk kez bir araya gelmişti.

HaberTürk