Mahmud Esad Coşan hocanın vefatının ardından 18 yıl geçti

4 Şubat bekaya irtihal eden rahmetli Mahmud Esad Coşan Hocaefendi'nin vefatının 18. yıl dönümü. Mahmud Esad Coşan, doğup büyüdüğü vatanından yirmi bin kilometre uzakta bulunan Avustralya’da, cami açılışı için yaptığı seyahat esnasında elim bir trafik kazası neticesinde Hakka yürüdü. Eyüpsultan Mezarlığı’nın Nakşi Tarlası denilen kısmında Hakk'ın rahmetine tevdi edildi.

Doğup büyüdüğü vatanından yirmi bin kilometre uzakta bulunan Avustralya’da, bir cami açılışı için yaptığı bir seyahat esnasında elim bir trafik kazası neticesinde Hakk’a yürüdü. Dubbo şehrinde meydana gelen müphem bir kazada, Coşan'ın damadı Ali Yücel Uyarel de vefat etti.

Mahmud Esad Coşan Kimdir?

14 Nisan 1938 yılında Çanakkale'de doğdu. 1950'de Vezneciler İlkokulu'nu, 1956'da Vefa Lisesi'ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Filolojisi'ne girdi. Arap Dili ve Edebiyatı, İran Dili ve Edebiyatı, Ortaçağ Tarihi ile Türk-İslam Sanatı sertifikaları aldı. 1965 yılında '15. Yüzyıl Şairlerinden Hatiboğlu Muhammed ve Eserleri' konulu teziyle ilahiyat doktoru oldu. 1973 yılında ilahiyat doçenti unvanını aldı.

Fakülte son sınıfta iken Mehmed Zâhid (Kotku) Efendi’nin küçük kızı Muhterem Hanımefendi ile evlendi.

Esad Coşan hoca kayınpederi Mehmed Zahid Efendi’den aldığı tebliğ ve irşad görevini daha aktif yerine getirebilmek için faaliyetlere başladı.

Mahmud Esad Coşan hocaefendi başarılı ve verimli bir öğretim üyeliği hayatı sürdürmekte iken irşad faaliyetleri ile sosyal ve kültürel çalışmalara daha fazla zaman ayırabilmek amacıyla 1987 yılında kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. Bundan sonra Hocası ve kayınpederi Mehmed Zahid Efendi’den aldığı tebliğ ve irşad görevini daha aktif yerine getirebilmek için faaliyetlere başladı.

Seleflerinin başlattığı hadis derslerini Türkiye’nin bir çok ilinde yapmak suretiyle yaygınlaştırdı. Yaygın ve örgün eğitim, kültür, yardımlaşma, sanat ve yayın alanlarında hizmet üretmeleri için dostlarını teşvik etti. Bu alanlarda bir çok çalışmanın başlamasına önayak oldu. Çok sayıda kitap ve makale kaleme aldı.

Avustralya'da 2001 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Prof.Dr. Mahmud Esad Coşan Hocaefendi, ölüm yıl dönümünde sevenleri tarafından anılıyor. Avustralya’da, bir cami açılışı için yaptığı bir seyahat esnasında elim bir trafik kazası neticesinde Hakk’a yürüyen Mahmut Esad Coşan hocanın nâşı Türkiye’ye getirildi. 9 Şubat 2001 tarihinde Eyüpsultan Mezarlığı’na defnedildi.