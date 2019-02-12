Mahmud Sami Ramazanoğlu'nun vefatının 35. yılı

Hayatını İslam'a adayan alimler arasında yer alan Medine'de 1984 yılında vefat eden Mahmut Sami Ramazanoğlu'nu vefatının 35. yılında dua ve rahmetle anıyoruz.

OĞUZ BOYU ÜÇOKLAR KABİLESİNDEN VE HZ. HâLİD B. VELİD (R.A.) NESLİNDEN

12 Şubat 1984 yılında Medine'de 92 yaşında Hakk'ın rahmetine kavuşan Mahmut Sami Ramazanoğlu Hocaefendi, ömrünü İslâm'a adayan âlimler arasında yer alıyor. Yazdığı 17 eser ve verdiği nasihatlerle büyük hizmetlere vesil olan Ramazanoğlu Hocaefendi, Müslümanların gönlünde taht kuran âlimlerden birisi idi. 1892 yılında Adana'da dünyaya gelen Ramazanoğlu'nun babası, tarihte 'Ramazanoğulları' diye bilinen aileden Mücteba Bey, annesi ise Ümmügülsüm Hanım'dır.



Ramazanoğulları'nın aslen Türklerin Oğuz boyu Üçoklar kabilesinden olduğu ve Hz. Hâlid b. Velid (r.a.) nesliyle münasebeti bulunduğu anlaşılmakta. İlk, orta ve lise tahsilini Adana'da, yüksek tahsilini ise Daru'l Fünun Hukuku Mektebi'nde tamamladı. Pozitif bilimlerin yanı sıra manevi ilimlerle de uğraşan Ramazanoğlu, Erbilli Es'ad Efendi'nin yanında kaldıktan sonra memleketi Adana'da irşatla görevlendirildi. Tekkelerin kapatılmasından sonra Adana'da Cami-i Kebir'de vaaz ve özel sohbetler yaptı. 1946 yılında hacca gitti. 1953 yılında hac dönüşü Şam'a yerleşti. Dokuz ay sonra tekrar İstanbul'a dönen Ramazanoğlu, Erenköy Zihni Paşa Camii'ndeki vaazlarını sürdürdü. 1979 yılında Medine'ye gitti. 12 Şubat 1984 Pazar günü de Medine'de Hakk'ın Rahmetine kavuştu. 20'yi aşkın çeşitli eserleri olan Ramazanoğlu Hocaefendi, güzel ahlâkı ve fazileti ile çevresine örnek olan bir insan olarak biliniyor.

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2019, 11:04