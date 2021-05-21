Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
Güncel 21.05.2021, 19:38
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.06'da Battalgazi ilçesinde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6,97 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Kaynak: AA
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