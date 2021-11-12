Malatya'da korkutan deprem

Deprem ülkesi olarak adlandırılan Türkiye'de, son günlerde art arda gelen deprem haberleri nedeniyle hareketli günler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Konya'daki 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından bu sefer de fay bölgesi olarak bilinen Malatya'dan deprem haberi geldi.

AFAD'a göre Pütürge ilçesi merkezli deprem, saat 12.19 sırasında gerçekleşti. 4.7 büyüklüğünde ve 6.93 kilometre derinliğindeki depremde şu ana kadar herhangi can veya mal kaybı bilgisine yer verilmedi.

Kandilli Rasathanesi de Pütürge'deki depreme ilişkin bilgilendirmede bulundu. Rasathane tarafından yapılan açıklamada, depremin büyüklüğünün 5 olduğu ifade edildi.

Daha önce de ciddi depremler yaşayan Malatya halkı, bugün meydana gelen depremin ardından kendisini tedbiri amacıyla dışarı attı. Ekiplerin de acil olarak bölgeye sevk edildiği öğrenilirken, hasar gördüğü belirlenen binalarda çalışma yapılacak.

Ayrıca vatandaşların olası ihtiyaçlarına karşı da ekiplerin hazır bulunacağı bilgisi verildi.

Pütürge ilçesi, geçtiğimiz Ağustos ayının 6'ncı günü saat 12:37'de 5.2 büyüklüğündeki depremle sarsılmıştı. Ardından 4.4 büyüklüğünde bir artçı daha meydana gelen ilçede herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı. Yetkililer, Malatya ve ilçeleri için sık sık "Deprem farkındalığı" çağrısı yapıyor.