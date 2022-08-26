Malazgirt'te cuma namazı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü vesilesiyle bölgede bulunuyor.

Erdoğan önce Malazgirt Milli Parkı'nda düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 951'inci Yıl Dönümü Programı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve MHP Genel Başkanı beraberindeki heyet de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını da Malazgirt Ovası'nda kıldı.

Çok sayıda kişinin katıldığı namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı ve cuma hutbesini irat etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, namaz sonrası kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.