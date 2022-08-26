Malazgirt'te cuma namazı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Malazgirt Ovası’nda cuma namazını kıldırdı. Namazda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve beraberindeki heyet yer aldı.
Güncel 26.08.2022, 13:58 26.08.2022, 14:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü vesilesiyle bölgede bulunuyor.
Erdoğan önce Malazgirt Milli Parkı'nda düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 951'inci Yıl Dönümü Programı'na katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve MHP Genel Başkanı beraberindeki heyet de eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını da Malazgirt Ovası'nda kıldı.
Çok sayıda kişinin katıldığı namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı ve cuma hutbesini irat etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, namaz sonrası kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.
26
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü