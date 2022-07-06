Malezya Başbakanı Yakup Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ziyaret etti

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan (İSG) yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olan Malezya Başbakanı Yakup, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari bağları güçlendirmek amacıyla temaslarda bulunacak.

Yakup'un, 4 gün sürecek resmi ziyareti sırasında, Makina&Kimya Endüstrisi AŞ ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii gibi Türkiye'nin savunma ve havacılık alanındaki büyük şirketlerini ziyaret etmesi bekleniyor.

Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı ve D-8 gibi çok taraflı platformlarda iş birliği içerisinde olan Türkiye ile Malezya arasında 1 Ağustos 2015'te yürürlüğe giren İkili Serbest Ticaret Anlaşması, Türkiye'nin ASEAN üyesi bir devletle yaptığı ilk serbest ticaret anlaşması olma özelliğini de taşıyor.

Malezya Başbakanı Yakup'un Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştireceği görüşmenin ardından Malezya ve Türkiye heyetleri arasındaki toplantıya katılması, ikili ilişkileri ve ekonomik bağları güçlendirmek üzere görüşmeler yapması planlanıyor.

İSG dünyanın en yoğun tek pistli ve tek terminalli havalimanı

Başbakan Yakup'un 4 günlük Türkiye ziyaretindeki ilk durağı, Malezya Havalimanları Holding'in (MAHB) işletmeciliğini yaptığı İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı oldu.

Dünyanın en yoğun tek pistli ve tek terminalli havalimanı olarak ön plana çıkan İSG, 41 milyon yolcu kapasitesi, toplam 13 bin metrekare duty free ve yiyecek-içecek alanıyla Türkiye'nin en büyük ikinci havalimanı olma özelliği taşıyor.

128 odalı havalimanı oteli ve 4 bin 800 kapasiteli otoparkıyla İSG, İstanbul'a 4 saatlik uçuş mesafesinde yaşayan 1,2 milyar insan için önemli bir ulaşım, alışveriş ve konaklama merkezi olarak konumlanıyor.

"Şehrin lider havalimanı" sloganıyla misafirlerine mükemmel bir havalimanı deneyimi sunmayı hedefleyen İSG, Uluslararası Havaalanları Konseyi (Airports Council International) tarafından 2009-2015 yılları arasında 7 yıl üst üste sınıfının "En Hızlı Büyüyen Havalimanı" ödülüne layık görüldü.

Mart ayında rekor tazeledi

Sabiha Gökçen Havalimanı 2021'de Avrupa yolcu trafiğinde 6 basamak birden yükselerek altıncı sıraya yükseldi ve salgın sırasında gösterdiği performans bakımından Avrupa'nın en hızlı normalleşen ikinci havalimanı seçildi.

Ayrıca mart ayı itibarıyla İSG'den seyahat eden dış hat yolcu sayısı, 2019 yılındaki tarihi zirvesini yüzde 6 geçti.

Öte yandan İSG, biyometrik yüz teknolojisi, yeni mobil uygulamalar, gizlilik ve güvenilir veri izlenebilirliği sağlayan blok zinciri tabanlı uçuş planlama süreçleri gibi teknolojilere yaptığı yatırımlarla da adından söz ettiriyor.