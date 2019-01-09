Malkara otogarında kazan dairesi patladı: 2 ölü

Tekirdağ' ın Malkara ilçesi otogarının kazan dairesinde patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre; 2 kişinin öldüğü, yaralıların da bulunduğu bildirildi.

Malkara'da Büyükşehir Belediyesi Yeni Otogarı'nda bugün saat 14.30 sıralarında patlama oldu. Otogarın kazan dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü. Yaralıların da bulunduğu olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2019, 15:58