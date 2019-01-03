Malta vatandaşı olan zengin Türkler

Malta'da her yıl belli sayıda yabancı yatırımcıya vatandaşlık verilmesini sağlayan ve tam ismi Citizenship by Investment (Yatırım ile Vatandaşlık) olan programın bu yılki raporları yayınlandı.

Malta Hükümet Gazetesi'nin, bu yıl vatandaşlık verildiğini ilan ettiği isimler incelendiğinde, önde gelen Türk milyarderleri ve Rus işadamları dahil olmak üzere çeşitli isimler göze çarpıyor.

Suzan Sabancı Dinçer ve Çiğdem Sabancı Bilen de, Malta'da vatandaşlık hakkı kazanan isimler arasında yer alıyor. Öte yandan Independent'da yer alan haberde, vatandaşlığa kabul edilen iki milyarderin kardeş olmasına dikkat çekiliyor. Forbes'a göre, Çiğdem Sabancı Bilen 1.2 milyar dolar değerinde servete sahipken, Suzan Sabancı Dinçer'in sahip olduğu servet son birkaç yılda 1 milyar doların üzerine çıktı.

Independent'ın haberinde "Kız kardeşler milyarder Sabancı ailesinin üçüncü kuşak üyeleri ve şu an Türkiye'nin en büyük holdinglerinden biri olan Sabancı Holding'i kuran Hacı Ömer Sabancı'nın torunları." ifadeleri yer alıyor.

Sabancı Holding, 70 şirkete sahip ve 15 ülkede yaklaşık 65.000 kişiyi istihdam ediyor. Sabancı ailesinin servetinin yaklaşık 30 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Karamancı soyismine sahip Mehmet Fatih Karamancı, Esra Karamancı ve Fatma Yasemin Karamancı ile birlikte yeni vatandaş olarak listeleniyor.

Son olarak, Köseoğlu ailesinden dokuz kişiye vatandaşlık verildi. Malta Hükümet Gazetesi'nde yeni vatandaşlar arasında Moldova, Gürcistan ve Kuzey Kıbrıs'ta araç takip sistemleri ve filo yönetimi için pazar lideri olarak tanımlanan Arvento Mobile Systems CEO'su Özer Hıncal yer alıyor.

Kaynak: Sabah

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