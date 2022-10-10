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Manisa'da uyuşturucu operasyonu

Manisa'nın Soma ve Akhisar ilçelerinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Güncel 10.10.2022, 07:12
Manisa'da uyuşturucu operasyonu

Soma ve Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışma yaptı.

Durdurulan 2 otomobilde arama yapan ekipler, toplam 19 gram metamfetamin, hassas terazi ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ele geçirdi, 3 kişiyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen E.Y. (36), F.Y.Y. (32) ve L.Y. (23), çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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