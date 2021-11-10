Mansur Yavaş'ın kardeşi yaşamını yitirdi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş hayatını kaybetti. Sabri Yavaş'ın cenazesi bugün defnedilecek.
Güncel 10.11.2021, 13:04
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşlerinden Mahir Yavaş, kardeşlerinin ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Mahir Yavaş paylaşımında, "Kardeşim Sabri Yavaş hakkın rahmetine kavuşmuştur." dedi.
Sabri Yavaş'ın cenazesinin, bugün ikindi namazına müteakip Beypazarı Mezarlığı'na defnedileceği ifade edildi.
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