Mardin'de 15 muhtar görevden uzaklaştırıldı

Mardin'de, 15 mahalle muhtarının yerine görevlendirme yapıldı

Mardin'de 15 muhtar görevden uzaklaştırıldı

Mardin'in Ömerli ilçesinde, görevinden uzaklaştırılan 15 muhtarın yerine görevlendirme yapıldı.

Ömerli'de, terör örgütleriyle iltisakı veya irtibatı oldukları, görevin niteliğiyle bağdaşmayan eylemlerde bulundukları gerekçesiyle İçişleri Bakanlığınca Çalışan, Çatalyurt, Çayıralanı, Duygulu, Harmankaya, Havuzbaşı, Işıkdere, Kayaballı, Kovanlı, Kömürlü, Ovabaşı, Sivritepe, Sulakdere, Taşlıca ve Ünsallı Mahallelerinin muhtarları görevlerinden uzaklaştırılmıştı.

Söz konusu mahalllerde görevlendirilen 15 mahalle muhtarının göreve başladığı öğrenildi.

Kaynak: AA

YORUM EKLE
Gönder

banner28

banner25