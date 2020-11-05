Marmara denizinde deprem oldu

Kandilli Rasathanesi tarafından aktarılan son dakika bilgisine göre depremin Marmara Denizi'nde olduğu ifade edildi. İstanbul'da da deprem hissedildi.

Depremin ardından özellikle sosyal medyada vatandaşlar sabah saatlerinde yaşadıkları paniği anlattı.

Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saat 08.46'da Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 3,5 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını bildirdi.

AFAD, depremin 7 kilometre derinlikte olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2020, 09:45