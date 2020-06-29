Marmaris'te 4,4 deprem

AFAD: Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 07:06 itibariyle 4,4 büyüklüğünde yerin 63 km derinliğinde deprem meydana geldi.
Dün akşam da aynı bölgede 5,2 şiddetinde deprem meydana gelmişti.Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2020, 07:35
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD: Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 07:06 itibariyle 4,4 büyüklüğünde yerin 63 km derinliğinde deprem meydana geldi.
Dün akşam da aynı bölgede 5,2 şiddetinde deprem meydana gelmişti.Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2020, 07:35