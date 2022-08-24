Marmaris'te kaza: 5 ölü, 6 yaralı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde turistleri taşıyan safari aracı devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi.
Güncel 24.08.2022, 18:28
Kaza, Armutalan Mahallesi Datça yolu Seyir Terası mevkiinde meydana geldi.
Turistleri taşıyan cip safari aracı, sürücünün kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
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