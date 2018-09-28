MAZLUMDER 28 Şubat mahkumları için tahliye talep etti

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Altın, "Af talebinde bulunmayan siyasi mahpusların ve özellikle brifingli ve paralel yargı mağdurlarının yeniden yargılanması hukuki ve ahlaki bir zorunluluk halini almıştır." dedi.

MAZLUMDER'in Ankara şubesinde bir araya gelen dernek üyeleri, cezaevlerinde tutuklu olan 28 Şubat mahkumlarının yeniden yargılanmasını talep etti.

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Ankara Şubesi Başkanı Hanefi Sinan da 30 yaş üzerindeki herkesin 28 Şubat sürecini yaşadığını belirterek, "Bu sürecin tamamen hukuksuz, adalet terazisinin tamamen şaştığı ve zulmün zirveye doğru tırmandığı bir dönem olduğunu hepimiz biliriz." diye konuştu.

MAZLUMDER Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Altın, 28 Şubat döneminde cezaevlerine gönderilenlerin hukuksuz yargılandıklarını söyleyerek, şunları ifade etti:

"Af talebinde bulunmayan siyasi mahpusların ve özellikle brifingli ve paralel yargı mağdurlarının yeniden yargılanması hukuki ve ahlaki bir zorunluluk halini almıştır. Brifingli ve paralel yargı mağdurlarının hiçbir bahane ileri sürmeksizin derhal tahliye edilmelerini ve yeniden adil şekilde yargılanmalarını, bahse konu siyasi yargılama süreçlerinde oluşturulan içtihatlara dayalı olarak halen devam eden yargı zulümlerine son verilmesini talep ediyoruz."

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2018, 14:52