MEB "andımız" kararını temyize götürdü

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Danıştay'ın 'Andımız okullarda okutulsun' kararını temyize götürme kararı aldı.
Danıştay'ın aldığı karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük tepkisini çekmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün düzenlenen Danıştay Sempozyumu'nda, Danıştay kararlarını hedef almış, "Kuvvetler ayrılığını işletemeyen çarpık anlayış nihayet düzeltilecek diyorum ama acaba düzeltildi mi?" demişti.
Erdoğan Andımız kararı için "Yeni mi aklınıza geldi? 5 yıldır neredeydiniz" sözlerini kullanmıştı.
Kaynak: www.dunyabulteni.netGüncelleme Tarihi: 24 Ekim 2018, 16:51