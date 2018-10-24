MEB "andımız" kararını temyize götürdü

Milli Eğitim Bakanlığı Danıştay'ın andımız kararını temyize götürerek, yürütmenin durdurulmasını talep etti.

MEB "andımız" kararını temyize götürdü

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Danıştay'ın 'Andımız okullarda okutulsun' kararını temyize götürme kararı aldı.

Danıştay'ın aldığı karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük tepkisini çekmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün düzenlenen Danıştay Sempozyumu'nda, Danıştay kararlarını hedef almış, "Kuvvetler ayrılığını işletemeyen çarpık anlayış nihayet düzeltilecek diyorum ama acaba düzeltildi mi?" demişti.

Erdoğan Andımız kararı için "Yeni mi aklınıza geldi? 5 yıldır neredeydiniz" sözlerini kullanmıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2018, 16:51
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