MEB'den ilkokul öğrencilerine yeni çalışma setleri

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya ve Türkiye'nin farklı bir tarihi süreç yaşadığını, bu dönemin eğitim üzerinde de etkisini gösterdiğini belirtti.

Türkiye'nin eğitim alanında bu süreci en az kayıpla atlatması için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini ifade eden Selçuk, çocuklara destek olmak, velilerin çocuklarıyla ilişkilerine katkı sağlamak ve öğrencilerin öğrenme kayıplarını azaltmak amacıyla alanında ilk olma özelliğini taşıyan birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini anlattı.

Dünyadaki ortak endişeler arasında "koronavirüs salgını dolayısıyla eğitime verilen arada öğrencilerin öğrenme kayıplarının artmasının" yer aldığını aktaran Selçuk, önceki yıllarda yaz aylarının çoğunlukla çocukların oynadıkları ve eğlendikleri bir tatil şeklinde geçtiğini söyledi.

Artık yaz aylarının daha dolu bir şekilde geçmesini istediklerini belirten Selçuk, bu süreçte Eğitim Bilişim Ağı (EBA) internet sitesi ve EBA TV Yaz Okulu üzerinden öğrencilere sosyal-duygusal, akademik ve kariyer gelişimlerini desteklemek için alternatifler sunmaya devam ettiklerinin altını çizdi.

İlkokul öğrencilerine destek olmak için "Arkadaş" isimli tatil kitaplarını hazırladıklarını ve yaklaşık 5 milyon 300 bin çocuğa ulaştırdıklarını anımsatan Selçuk, şöyle devam etti:

"Arkadaş ile Milli Eğitim Bakanlığı yayınları arasında ilk defa hikaye üzerinden bir ders anlatımı yapıldı, oyun, eğlence ve kazanımlar iç içe geçirildi, çocukların kendi yaşantılarıyla, aile büyükleriyle yaşantılarıyla, müfredat arasında bağlantı kuruldu. Ortaokullara destek için de 'Tabii' uygulamasını 9 Temmuz'da ilan ettik. Orada da ortaokul öğrencilerimize yönelik bir dijital platform hazırladık, mobil uygulama oluşturduk. Orada oyun ve ders iç içe."

Selçuk, yaz tatili ne kadar uzarsa çocukların öğrenme kayıplarının o kadar artacağına işaret ederek, bu nedenle destekleri artırıp bu kayıpları azaltmak istediklerini dile getirdi.

Bakan Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çocuklara eğlenceli, oyun tabanlı içerikler sağlamak istiyoruz. Bu kapsamda ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf için 'Öğrenmeye Hazırım' seti hazırladık. Bu setin 4 kitabı var. Her birinde de Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilgisi ve hayat bilgisi içerikleri söz konusu. Çok eğlenceli ve dinamik bir yapıda. Normal ders kitabının biraz dışında, çocukların ilgisini çekecek birtakım içerikler, bilmeceler, oyunlar, gerçek yaşamdan kesitler var. Bunların hepsi temel kazanımlarla da bağlantılı. Çocuklar 'öğrenmeye hazırım' derken gelecek seneye hazırlar mı? Bu da bizim problemimiz. Yani yüz yüze eğitim geciktikçe, biz ne tür kayıplar olduğunu ve telafi eğitiminin içeriğinin ne olması gerektiğini yeniden yeniden değerlendiriyoruz ve dünyayı da izleyerek, başka ülkeler ne yapıyor diye bakıyoruz."

Setlerde dersin yanı sıra geçmişten günümüze değerlere atıfların olduğunu dile getiren Selçuk, ailelerin çocuklarıyla ilişkisini güçlendirecek çalışmalar da bulunduğunu aktardı.

Kaynak: AA