Medya haberleri: Bloomberg HT'den ayrılan Ali Çağatay'ın yeni kanalı belli oldu

Ekonomi medyasının ünlü ismi Ali Çağatay artık EkoTürk TV'de ana haberleri sunacak.

Kuruluşundan itibaren 10 yıl boyunca Bloomberg HT'de haber koordinatörlüğü yapan Çağatay, haziran ayında kanala törenle veda etmişti.



Ali Çağatay kimdir?

Ali Çağatay 1957 yılında Malatya'da doğmuştur. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni bitirdikten sonra ANKA Ajansı'nda Parlamento Muhabiri olarak görev almıştır.

AKTÜEL Dergisi Parlamento Şefliği, Posta Gazatesi Haber Müdürlüğü, TV8 Kurucu Haber Müdürlüğü, CNN Tük Kurucu Haber Müdürlüğü ve HABERTÜRK Haber Müdürlüğü görevlerinin ardından halen Kurucu Haber Müdürü olarak başladığı Bloomberg HT'de Haber Koordinatörü olarak görev yapmıştı.