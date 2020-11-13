Mehmet Baransu'nun davası ertelendi

Kapatılan Taraf gazetesinin yazarı Mehmet Baransu ile eski sorumlu yazı işleri müdürü Murat Şevki Çoban'ın, "Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK'da alındı" başlıklı haber nedeniyle "devletin gizli belgelerini ifşa ettikleri" iddiasıyla 30 yıl ikişer aydan 50 yıl altışar aya kadar hapis cezası talebiyle yargılandıkları dava, karar için ertelendi.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Murat Şevki Çoban katılmazken, başka suçtan tutuklu sanık Mehmet Baransu Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Mehmet Baransu'nun avukatının mazeret sunarak katılmadığı duruşmada, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ve Milli İstihbarat Teşkilatını (MİT) temsilen Hazine avukatı da hazır bulundu.

Duruşmada, Cumhuriyet Savcısı Erol Ahraz, 17 Temmuz'da verdiği mütalaasında ceza isteminde bulunulan bir maddenin sehven yanlış yazıldığını belirterek, yeniden mütalaasını sundu.

Mütalaada, bu kapsamda sanıklar Mehmet Baransu ve Murat Şevki Çoban'ın TCK'nın 327/1. maddesindeki "Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme" ve 329/1. maddesindeki "Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama" ile 2937 sayılı Kanun'un 27. maddesindeki "MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgileri basın yoluyla ifşa etme" suçundan onüçer yıldan 40 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan sanık Mehmet Baransu, kovuşturmanın genişletilmesi talebi olduğunu belirterek, "Avukatım mazeretli olduğu için gelememiştir. Gelecek celse avukatımın huzurunda savunmamı yapacağım." dedi.

Müşteki kurumlar adına söz verilen Hazine avukatı da, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Mehmet Baransu'nun avukatı Yahya Engin'in mesleki mazeretinin son kez kabulüne karar vererek, bir dahaki celsede karar verileceğinden sanık avukatının yeniden mazeret sunması halinde dosyanın sürüncemede kalmaması açısından mazeretinin reddedileceği uyarısında bulundu.

UYAP sisteminden yapılan sorgulamada sanık avukatı Engin'in duruşmasının olmadığı görülerek yeni celse tarihi verildiğini belirten heyet, sanık avukatının bir dahaki duruşmaya katılmaması halinde ise başka bir avukata yetki belgesi verileceği hususunda ihtarda bulunulmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Baransu'nun kovuşturmanın genişletilmesi talebini de dosyaya yararı bulunmayacağı gerekçesiyle reddederek, duruşmayı 23 Kasım'a erteledi.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken, 25 Ağustos 2004 tarihli MGK toplantısı kararının, Taraf gazetesinin 28 Kasım 2013 tarihli nüshasında Baransu'ya ait "Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK'da alındı" başlıklı haberle manşetten yayımlandığı belirtiliyor.

İddianamede, gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü Çoban ve Baransu'nun, MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ile bilgileri istihsal ve ifşa ettikleri belirtilerek, sanıkların "devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge veya vesikaları temin etme", "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri basın ve yayın yoluyla ifşa etme" ve "MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgileri basın yoluyla ifşa etme" suçlarından 30 yıl ikişer aydan 50 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: AA