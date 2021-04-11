Mehmet Boynukalın koronavirüse yakalandı

Ayasofya Camii eski imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Boynukalın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını ve tedavisine evde devam ettiğini duyurdu.

Eski Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Koronadan dolayı evde ilaç alıyor ve istirahat ediyorum. Dualarınızla çabuk atlatırız inşallah. Elhamdülillah alâ külli hal"