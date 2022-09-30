Mehmet Emin Ay Ayasofya-i Kebir Camii'nde görevlendirildi

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde imam-hatip olarak Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay görev yapacak.

Ay, camide, cuma günleri cuma, ikindi, akşam, yatsı ile cumartesi günü sabah namazını kıldıracak.

Daha önce Bursa Müftülüğü görevinde de bulunan Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Ay'ın, Ayasofya'da bir yıllık görevlendirildiği öğrenildi.