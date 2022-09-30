Mehmet Emin Ay Ayasofya-i Kebir Camii'nde görevlendirildi
Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bugünden itibaren cuma ve cumartesi günleri için camide görevlendirildi.
Güncel 30.09.2022, 12:38
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde imam-hatip olarak Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay görev yapacak.
Ay, camide, cuma günleri cuma, ikindi, akşam, yatsı ile cumartesi günü sabah namazını kıldıracak.
Daha önce Bursa Müftülüğü görevinde de bulunan Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Ay'ın, Ayasofya'da bir yıllık görevlendirildiği öğrenildi.
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