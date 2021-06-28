Mehmet Görmez’den Ezher Şeyhi ve Mısır Müftüsü'ne 'İdamları durdurun' çağrısı

Eski Türkiye Diyanet İşleri Başkanı, İslami Düşünce Enstitüsü başkanı Profesör Mehmet Görmez, Ezher Şeyhi Dr. Ahmed Al-Tayib'e ve Mısır Müftüsü Şevki Allam'a video mesajı gönderdi.

Yayınlanan mesajda Mehmet Görmez Sisi rejimi tarafından uzun bir yargılama ve hapis sürecinden sonra 12 akademisyen ve aydının hakkında verilmiş olan idam kararının iptal edilmesi için Mısır'daki karar alıcıların kararlarından döndürülmesi için acil uğraşılması gerektiğini vurguladı.

Görmez, "Bu idamların infaz edilmesinin siyasi ve dini düzeyde tüm İslam milletine zarar vereceği, ihtilafı artıracağı ve Mısır halkı içindeki uçurumu genişleteceği" konusunda uyarıda bulunarak, "Kim bu idamlara fetva verir ve imzalarsa, bu kararın cezasını çekecektir." dedi. “Bu kararı verenler tarihte zalim olarak hatırlanacaklardır” sözünü ekledi.

Bu âlim ve düşünürleri siyasi baskı nedeniyle ölüme mahkum etmek, Müslümanların kanının ve insanın ruhunun kutsallığına, düşünceye ve hürriyetine saygı gösterilmesi ilkesine, siyasi rekabet halinde dahi hak ve adaleti teşvik eden İslami ilkelere taban tabana zıt düşmektedir.

Görmez, Mısır’ın içinden geçtiği siyasi koşullara değinerek, bu idam kararlarından vazgeçilmesinin “Mısır toplumunun güvenliğini baltalamaya ve onu sivil kargaşanın boyunduruğuna sokmaya çalışan her iç çekişmeyi sona erdirmek için bir neden” olarak yorumladı.

Görmez, ayrıca idam evraklarını elinde bulunduran Müftüye tekrardan bu infaz kararını gözden geçirip bütün gücünü kullanmaya davet ederek şunu hatırlattı. “İslam milleti, hakkın yanında duran, Müslüman halklara karşı yapılan fitneleri bertaraf eden, gücünü Müslümanların sözlerini ve birliğini toplamakta kullanan kişilerin tavırlarını asla unutmayacaktır.”

Görmez, "İslam'ın doğuşundan bu yana şerefli Mısır topraklarının alimlerinin belendikleri bir kaynak ve ilim talebeleri için önemli bir yurt olduğu”na değindi.

Görmez, verdiği mesajda “İslam ümmetinden nankörlük yapanlar dışında hiç kimsenin Ezher’in yeri ve önemini inkar edemeyeceğine vurgu yaparak, bu önemli mekanın İslam alemi içerisinde Mısır’a daha da büyük sorumluluk yükleyerek, rol model, güzel davranış, ilim, ahlak ve medeniyet göstergesi olmuştur.” dedi.

Görmez, 12 ilim adamının ve aydının uzun hapis ve yargılama süreci sonunda alınan idam kararını endişe ile karşıladığını ekledi.

Görmez, Ezher müftüsüne hitaben; “Müftü İslam akaidine göre Peygamberin halefidir ve ona uygun kararlara imza atması gerekir. Siyasi kararlardan uzak durması gerekmektedir. Zan ile hükmetmek ise yapacağı en kötü eylemlerden biri olacaktır. O sadece Allah’ın rızasını gözeten ve fetvasının da sorumluluğunu taşıyan kişi olmalıdır.” Dedi.

Görmez, beyanını Nahl suresinden 116-117 ayetlerini okuyarak sonlandırdı.

Kaynak: Haksözhaber