Mehmetçik affetmedi: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Güncel 19.07.2022, 18:33
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröristlerin tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirilmeye devam edildiği belirtildi.
Açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG’li teröristin, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 19, 2022
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/nBs6XzsAKh
Kaynak: AA
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