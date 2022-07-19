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Mehmetçik affetmedi: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Güncel 19.07.2022, 18:33
Mehmetçik affetmedi: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröristlerin tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirilmeye devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG’li teröristin, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
#mehmetçik #pkk #Terörle mücadele #Barış Pınarı bölgesi
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