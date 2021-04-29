Mehmetçik teröristlerin inlerini başlarına yıktı
Tunceli'de PKK terör örgütü tarafından kullanılan 8 sığınak yerle bir edildi. Sığınaklarda dağcı ipi, sırt çantası ve uyku tulumu gibi malzemeler bulundu.
Güncel 29.04.2021, 18:51 29.04.2021, 19:07
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında Ovacık kırsalında arama-tarama faaliyetlerini sürdürüyor.
Güvenlik güçlerince arazide yapılan aramada, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 8 sığınak tespit edildi.
İmha edilen sığınaklardaki aramada 50 metre dağcı ipi, sırt çantası, uyku tulumu, 30 metre sera naylonu ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Güvenlik güçlerince teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik başlatılan operasyonların aralıksız sürdüğü bildirildi.
Kaynak: AA
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