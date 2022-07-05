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Mehmetçik vuruyor: 11 terörist daha etkisiz hale getirildi

illi Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Güncel 05.07.2022, 17:01
Mehmetçik vuruyor: 11 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 11 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği belirtilerek, operasyonların hız kesmeden devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA
#barış pınarı #Fırat Kalkanı #Terörle mücadele
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