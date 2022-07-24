Mehmetçik vuruyor: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
Terörle ve teröristlerle mücadele tüm hızıyla sürüyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Güncel 24.07.2022, 17:18
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 24, 2022
Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz!#MSB pic.twitter.com/DR7G5Zs3By
Kaynak: AA
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