Mehmetçik vuruyor: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.



Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz!#MSB pic.twitter.com/DR7G5Zs3By — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 24, 2022