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Mehmetçik vuruyor: 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele gerek yurt içi gerekse de yurt dışı operasyonlarla sürüyor. Bu kapsamda Barış Pınarı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Güncel 19.08.2022, 17:01
Mehmetçik vuruyor: 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

MSB'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
#Barış Pınarı bölgesi #Terörle mücadele
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