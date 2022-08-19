Mehmetçik vuruyor: 5 terörist daha etkisiz hale getirildi
Terörle mücadele gerek yurt içi gerekse de yurt dışı operasyonlarla sürüyor. Bu kapsamda Barış Pınarı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Güncel 19.08.2022, 17:01
MSB'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/IOoJUsOLsD— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 19, 2022
Kaynak: AA
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