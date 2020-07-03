Memurun maaş zam oranı belli oluyor

Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayı enflasyonunu bugün açıklayacak. Böylece milyonlarca memur ve emekliye yılın ikinci yarısına ilişkin verilecek maaş zammı belli olacak.

Maaş zamları için baz alınan Tüketici Fiyat Endeksi, Mayıs ayında yüzde 1,36 yükseldi. Bu yılın ilk beş aylık enflasyonu ise yüzde 4,57 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin Temmuz maaşlarına yüzde 4 zam olacak. Eğer TÜFE Haziran'da sabit kalır veya aylık enflasyon 0,57'den fazla düşmezse maaşlara enflasyon farkı yansıyacak. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.

12 milyona yakın SSK ve Bağ-Kur emeklisine de Temmuz ayı maaşları zamlı ödenecek. Bu zam oranının ne kadar olacağı bugün netlik kazanacak.

Kaynak: TRT Haber