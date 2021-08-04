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Meram'da 7 kişinin öldürüldüğü olayın zanlısı yakalandı

Konya'da 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan katil zanlısı M.A.'nın yakalandığı bildirildi.

Güncel 04.08.2021, 18:19 04.08.2021, 18:39
Meram'da 7 kişinin öldürüldüğü olayın zanlısı yakalandı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Konya'nın Meram ilçesinde 30 Temmuz'da aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olayın faili olduğu değerlendirilen şüphelinin, Bozkır ilçesi kırsalında yakalandığı bildirildi.

Zanlı M.A'nın ilçeye bağlı Üçpınarlar Mahallesi'ndeki saklandığı arazide yakalandığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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#Konya #meram #zanlı
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