Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun acı günü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun kız kardeşi Serap Rabia Görcü son yolculuğuna uğurlandı.

Dün vefat eden Görcü için, Kartal Cevizli Zeytinlik Ulu Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başta olmak üzere, merhume Görcü'nün ailesi ve yakınlarının yanı sıra finans ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun taziyeleri kabul ettiği törenin ardından Görcü, Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.