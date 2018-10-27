Mersin donarak şehit olan askerlerine ağlıyor

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde teröristlere yönelik operasyonda olumsuz hava koşullarından etkilenen iki askerin şehadet haberi, Mersin'deki ailelerine ulaştı.

Şehitlerden Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel'in (23) merkez Toroslar ilçesine bağlı Arpaçsakarlar Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haber ilgililer tarafından verildi.

Haberin ardından evin bulunduğu sokağın girişine Türk bayrakları asıldı.

Türkel'in şehit olduğunu duyan mahalle sakinleri, başsağlığı için evin çevresinde toplandı.

Şehit Türkel'in 2017'den itibaren Tunceli Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında görev yaptığı öğrenildi.

Silifke'de de yas var

Aynı operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen'in (26) acı haberi de Silifke ilçesine bağlı Yeşilovacık Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştı.

Babaevine Türk bayrakları asılan şehidin iki yıl önce Büşra Dikmen ile evlendiği ve 6 aylık "Yağız Efe" isminde oğlunun olduğu öğrenildi.

Dikmen ailesinin yakınları ve mahalle sakinleri, haberin ardından taziye ziyaretlerinde bulundu.

Nazımiye ilçesi kırsalında teröristlere yönelik operasyonda dün akşam saatlerinde olumsuz hava koşullarından etkilenen birlikler, hava şartlarının kısmen düzelmesi sonrası helikopterle bölgeden tahliye edilmişti. Bu askerlerden hipotermi tanısıyla Tunceli Devlet Hastanesine sevk edilen iki jandarma özel harekat mensubu şehit olmuştu.

Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2018, 13:48