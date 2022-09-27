Mersin'de 1 polis memuru şehit oldu

Mezitli ilçesinde bulunan polisevine silahlı saldırı düzenlendi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda takviye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüpheli silahıyla birlikte gözaltına alındı.

"1 polis memurumuz şehit oldu"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırının ardından Mersin'e gitti.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Soylu olayı şu sözlerle anlattı:

"Saat 22.42 civarında, yaklaşık 1-1,5 yıl önce hizmete giren polisevine bir terör saldırısı düzenlendi. İl Emniyet Müdürümüzle hemen temas ettik ve burada olayın nasıl cereyan ettiği konusunda ilk bilgileri almış olduk. 2 kadın terörist, çantalarıyla birlikte anlaşılıyor ki daha önce tespit ettikleri bir şekilde hemen orda polisin nöbet tuttuğu kulübeye yönelerek ateş ediyorlar ve orada bir çatışma çıkıyor. Çatışma devam ederken hemen bu bölgeye yakın 4 bekçi arkadaşımız bir araçla acil bir şekilde intikal ettikten sonra 2 teröristle birlikte onlar da çatışmaya gidiyorlar. 2 kadın terörist bu çatışmalar esnasında yaralanıyorlar. Ardından çatışma devam ederken iki ayrı patlama sesi geliyor. İki ayrı patlama sesi de kendi sırtlarına koymuş oldukları ve patlayıcı olan, yaralanınca kaçamayacaklarını anlayınca kendilerini patlatıyorlar. Bu esnada bir polis memuru arkadaşımız ağır yaralanıyor. Ötekisi de yaralanıyor ama diğer polis memurumuz kadar ağır bir yara değildi. Ağır yaralanan polis memuru arkadaşımızı hastaneye götürüyorlar ama maalesef kurtarılamıyor, şehit oluyor. Yaralı polis memurumuzun hayati tehlikesi bulunmuyor. "

Olayda sivillerin de yaralandığını aktaran Soylu şunları söyledi:

"Balkonda oturan bir sivil vatandaşımıza da bir kurşun isabet ediyor. Onun da şükür hayati tehlikesi yok. İki sivil vatandaşımız da yine patlamanın tesiriyle yüksekten atlama gerçekleştiriyorlar, onlarda da herhangi bir tehlike söz konusu değil."

"Yok olmaya mahkum olan terör örgütü sıkıştığı alanda kendisine yeni bir süreç oluşturmak ister ama biz buna müsaade etmeyiz"

Bir teröristin kimliğinin büyük ölçüde belirlendiğini, ikisinin de kırsalcı olduğunu değerlendirdiklerini aktaran Soylu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Terör örgütü de belli, hangi terör örgütü olduğu. Türkiye üzerine bu terör örgütlerinin oyun kurmasına vesile olanlar, onları destekleyenler, onlar üzerinden Türkiye'nin huzurunu bozmaya çalışanlar bilmelidir ki Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye'yi bu konuda sınamaya çalışanların ortaya koymuş oldukları bütün bu kötülükleri kendilerine ters yüz edecek Türkiye'nin gücü de kudreti de var. Neredeyse yok olmaya mahkum olan bir terör örgütü Kuzey Irak'ta da, Suriye'de de sıkışan bir terör örgütü elbette ki sıkıştığı alanda kendisine yeni bir süreç oluşturmak ister ama biz buna müsaade etmeyiz. Milletimiz bu konuda emin olsun arkadaşlarımız gereğini yerine getirdiler. Tekrar geçmiş olsun, başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

"Bu olayla ilgili kimin bağı varsa onları bulur gereğini yerine getiririz"

İlk olarak elinde pompalı tüfek olan bir kişinin gözaltına alındığını belirten Soylu, "Konuyla ilgisi var mıdır yok mudur sorgusu devam ediyor. Onun dışında bu olaya yardım ve yataklık yapanlarla ilgili de gerekli çalışmalarımız devam ediyor. Şunu herkes bilsin bu olayla ilgili kimin bağı varsa ve kim bu teröristlerin buraya gelmesine vesile olmuşsa biz onları bulur gereğini yerine getiririz. Bu konuda bugüne kadar yaptık, yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Bir gazetecinin "Hedef neden Mersin olabilir?" sorusuna, "Bir sebebi var, onu söyleriz daha sonra. Mersin'in bir sebebi var" yanıtını veren Soylu, saldırıyı gerçekleştiren terör örgütünün sorulması üzerine, "PKK arkadaşlar, anlattım aslında. Kırsalcı dediğime göre PKK. Mersin'in seçilmesinin nedeni de bizim şu anda tespitini yaptığımızı belirttiğimiz teröristin Mersin'i bilmesinden kaynaklanıyor" dedi.

Soylu'dan yaralı polise ziyaret

Soylu, Mezitli ilçesi Deniz Mahallesi'ndeki polisevinde yaptığı incelemenin ardından, beraberinde Vali Ali Hamza Pehlivan ile saldırıda yaralanan polis memurunun tedavi gördüğü Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitti.

Yaralıya geçmiş olsun temennisinde bulunan Soylu, saldırıda şehit düşen polis memuru Sedat Gezer'in (47) ailesine ve yakınlarına da taziyelerini iletti.

Bakan Soylu, hastane ziyaretinin ardından tekrar polisevine geçti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polisevi ve çevresindeki incelemelerini sürdürdü.

Savcılık soruşturma başlattı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da Mersin'deki polisevi saldırısına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını, saldırının bütün boyutlarıyla araştırıldığını duyurdu.