Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz'dan ilk açıklama

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti.

Uzun süredir hastalıklarla mücadele eden Yılmaz'ın vefat haberinin ardından eşi Berna Yılmaz'dan ilk açıklama geldi.

Berna Yılmaz ile görüşen CNN Türk muhabiri Ceylan Sever canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz ile az önce telefonda konuştum. Eşi Berna hanım telefonda üzüntüyle teyit etti. Çok üzgündü, ağlamaklıydı. 'Ben şu an hastanedeyim, çocuklarımın gelmesini bekliyorum' dedi.

Cenaze ile ilgili sorulara ilerleyen saatlerde bilgi vereceğini söyledi.

Mesut bey bir beyin ameliyatı geçirmişti. Hastanede tedavi görüyordu. Tedavisinin akabinde bir süredir özel bir hastanede müşaade altındaydı. Geçtiğimiz ay da Mesut Yılmaz'ın vefat ettiği haberleri yayılmıştı. Berna hanım ile o zaman da konuşmuştuk. Bu haberlerin doğru olmadığını söylemişti.

Kendisine sorduğumda koronavirüs döneminde kimseyle temasta olmamak için hastane odasından çıkmadığını söylemişti."

Kaynak: Süper Haber