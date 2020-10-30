Mesut Yılmaz vefat etti

Mesut Yılmaz'ın geçen yılın Ocak ayında yaptırdığı rutin sağlık kontrolünde akciğerinde tümöre rastlanmıştı. 23 Ocak 2019’da yapılan operasyon sonucu kanserli tümör temizlenmişti.

Mayıs 2020’de bu defa beyin sapında tümör saptanan Yılmaz, gerçekleştirilen ameliyat sonrası tedavi görüyordu.

Cenaze töreni Pazar günü

Mesut Yılmaz'ın kardeşi Turgut Yılmaz, defin işlemlerine ilişkin bilgi verdi. Buna göre Yılmaz'ın cenazesi, Pazar günü öğle vakti Marmara İlahiyat Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Mesut Yılmaz'ın hayatı

Mesut Yılmaz 6 Kasım 1947'de İstanbul'da doğdu. Aslen Rizeli olan Yılmaz, 1983 yılında kurulan ANAP'ın kurucu üyeleri arasında yer aldı.

İlk defa 1983 Türkiye genel seçimleri'nde ANAP Rize milletvekili olarak meclise girdi. 1986 ve 1990 yılları arasında Turgut Özal tarafından kurulan hükümetlerde Dışişleri Bakanı ve Kültür ve Turizm Bakanı olarak görevlendirildi. ANAP Genel Başkanı Yıldırım Akbulut'un istifasının ardından 1991 yılında yapılan kongrede yeni genel başkan seçilerek başbakan oldu

Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2020, 12:46