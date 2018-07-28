Meteoroloji İstanbulluları uyardı

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İstanbul'da bugün yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların saat 18.00'e kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Çorum, Kırıkkale ve Osmaniye çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Ege'nin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2018, 10:54