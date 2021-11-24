Meteoroloji 'kar yağışı' için tarih verdi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeye göre, 1 Aralık Çarşamba günü yurt genelinde kar yağışı etkili olacak.
Güncel 24.11.2021, 16:12
Yeni haftayla azalan hava sıcaklıkları hafta sonundan itibaren yeniden artışa geçecek.
Meteoroloji'nin tahminlerine göre, mevsim normalleri civarına yükselecek sıcaklıklar 29 Kasım Pazartesi gününden itibaren yeniden düşüşe geçecek.
Ankara'ya salı günü kar geliyor
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle 30 Kasım Salı günü başkent Ankara başta olmak üzere İç Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.
1 Aralık'ta tüm yurtta yağış var
1 Aralık Çarşamba günü ise tüm Türkiye'de yağış görülecek. Yağışlar, Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun tamamında kar, yurdun diğer bölümlerinde ise yağmur şeklinde olacak.
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