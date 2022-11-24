Meteoroloji: Kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmelere göre, gece saatlerinden itibaren Düzce il genelinde görülecek olan sağanak yağışların, akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli (20-45 kg/m2) olması bekleniyor.

Depremin yaşandığı kentte cuma günü de yağışların kuvvetli, il genelinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yağışla birlikte azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşmesi bekleniyor.

5 il için 'turuncu' ve 'sarı' uyarı

Öte yandan, kuvvetli yağış beklenen Düzce, Antalya ve Şanlıurfa için 'sarı' kodla uyarı yapıldı.

Yetkililker, ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.