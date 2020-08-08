Meteoroloji'den 7 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü' tarafından, 8 Ağustos 2020 tarihine ilişkin hava durumu raporunu paylaşılarak 7 il için uyarıda bulunuldu.

Son açıklanan hava durumu raporuna göre; Balıkesir, Bursa, Kütahya, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'yi etkileyecek yağışların sağanak ve gök gürültülü şeklinde olması beklenirken, sıcaklıkların ise İç Ege'de 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Habertürk'te yer alan habere göre, alınan son verilere göre bazı illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak.

ANKARA: 35, Az bulutlu ve açık.

İSTANBUL: 32, Parçalı ve az bulutlu.

İZMİR: 32, Parçalı ve az bulutlu.

RİZE: 29, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

TRABZON: 28, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KARS: 27, Parçalı ve az bulutlu.

MALATYA: 36, Az bulutlu ve açık.

VAN: 26, Parçalı ve az bulutlu.

Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2020, 11:15