Metin Külünk'e silahlı tehdit

AK Parti eski İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün evinin bulunduğu apartmanın maskeli kişiler tarafından izlendiği ortaya çıktı.

Kamera kayıtlarına göre, Üsküdar'da bulunan eve gelen eli silahlı üç kişi 40 dakika keşif yapıyor. İki şahıs, binaya girmeye hazırlanırken bir apartman sakininin çıkması üzerine kaçıyor. Güvenlik kamera kayıtlarından, etrafı kolaçan ettikten sonra araçtan inen eli silahlı 2 şahsın binaya girmeye hazırlanırken bir apartman sakininin çıkması üzerine kaçtıkları belirlendi. Şahısların profesyonel hareketleri olayın hırsızlık olmadığını gösteriyor.

Yaklaşık 40 dakika boyunca evin etrafında dolanan şahıslardan ikisi etrafı kolaçan ettikten sonra kar maskeleriyle araçtan indi. Bu sırada şahıslar, kolay kaçabilmek için aracın her iki kapısını da açık bıraktı. Güvenlik kamera kayıtlarına göre saat bu sırada 21.40'ı gösteriyordu. Birinin elinde silah olduğu anlaşılan şahıslar binaya doğru ilerledikleri sırada bir apartman sakininin kendilerine doğru geldiğini fark etti. Panikleyen şahıslar daha sonra araca binerek olay yerinden uzaklaştı.

Söz konusu olayın herkesin ayakta olduğu ve bütün dairelerin ışığının yandığı akşam saatlerinde yaşanması, şahısların kar maskeli ve profesyonel hareket etmesi bunun, basit bir hırsızlık olayı olmadığı ihtimalini güçlendirdi.

14 Eylül'de güvenlik kamera kayıtlarına giren olaya ilişkin Emniyet'in soruşturma ve incelemesinin sürdüğü öğrenildi. Görüntülerden araçta bulunan üç kişinin kimlik tespiti üzerinde çalışıldığı, henüz şahıslara ulaşılamadığı bildirildi. Evi gözetlendiği ortaya çıkan AK Partili Metin Külünk'ün herhangi bir resmi korumasının olmadığı belirtildi.

Metin Külünk kimdir?

Metin Külünk, 16 Aralık 1960 yılında Rize'nin Güneysu ilçeside doğdu.

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra iş hayatına atıldı.

Milli Türk Talebe Birliği Orta Öğrenim Yönetim Kurulu Üyeliği, Akıncılar Teşkilatı, Milli Selamet Partisi İl Gençlik Yönetim Kurulu Üyeliği, AK Parti İstanbul İl Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul İl Teşkilat Başkanlığı, İstanbul İl SKM Başkanlığı görevlerinde bulundu.

26. dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak meclise giren Külünk, Külünk Eğitim ve Kültür Derneği, Tepebaşı Köyü Derneği, Güneysu Derneği , Rize Vakfı, TEK-DER (Teknik Elemanlar Derneği), Mimar ve Mühendisler Grubu, İTKİB (İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği), UND (Uluslararası Nakliyeciler Derneği), İstanbul Tasarım Derneği ve Fenerbahçe Spor Kulübü üyesidir.

Metin Külünk, evli ve bir çocuk babasıdır.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2018, 09:51