Metin Yüksel’in dava arkadaşı, Mustafa Birol Hakk’a yürüdü

Metin Yüksel ile birlikte İslam davası için yıllarca mücadele veren ve bir süredir akciğer rahatsızlığı yaşayan 15 Temmuz gazisi Mustafa Birol, dün sabah saatlerinde Hakk’ın rahmetine kavuştu.