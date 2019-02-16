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Metris Cezaevindeki yangına soruşturma başlatıldı 

Hırsızlık suçundan tutuklu ve hükümlülerin bulunduğu koğuşta çıkan yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 tutuklu ile bir infaz ve koruma memuru hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldı

Metris Cezaevindeki yangına soruşturma başlatıldı 

Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda koğuşta çıkan yangın söndürüldü. 

Alınan bilgiye göre, cezaevinde hırsızlık suçundan tutuklu ve hükümlülerin bulunduğu koğuşta yangın çıktı. Yangına cezaevi görevlileri ve itfaiye ekipleri müdahale etti. 
Yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 3 tutuklu ile bir infaz ve koruma memuru hastaneye kaldırıldı. 
Bu arada cezaevi önünde Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin tedbir aldığı, içeriye ambulansların içeri girdiği görüldü.

Mahkum yakınları cezaevi önünde toplandı. Cezaevinden çıkan sevk araçlarının önünü kesmeye çalışan mahkum yakınlarına polis müdahale etti.

- Başsavcılıktan açıklama 

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 20.40 sıralarında hırsızlık suçundan tutuklu ve hükümlülerin barındırıldığı koğuşta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktığı belirtildi. 
Ceza İnfaz Kurumu personeli ve Cezaevi Tabur Komutanlığı görevlilerince olaya süratle müdahale edildiği, itfaiye görevlileri ile birlikte yangının diğer koğuşlara sıçramadan söndürüldüğü vurgulanan açıklamada, "Dumandan etkilenen 3 tutuklu ile görevli bir infaz ve koruma memuru tedbir amaçlı olarak hastaneye sevk edilerek, sağlık kontrolleri gerçekleştirilmiştir. Cezaevinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından her türlü güvenlik önlemleri alınmıştır. Olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." denildi. 

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