Metrobüs seferleri 2. köprüden yapılacak

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenecek anma etkinlikleri nedeniyle Metrobüs seferleri FSM Köprüsü üzerinden sağlanacak.

5 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak etkinlikler nedeniyle 14.00'ten itibaren köprü ve bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre alternatif güzergahlar belirlendi.

Etkinlikler süresince 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, metrobüs trafiğine de kapalı olacak.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu ve Avrupa geçişleri pazar günü saat 14.00'den itibaren trafiğe kapatılacaktır.

Bu nedenle, Avrupa yönünden Anadolu yönüne gidecek yolcularımız için pazar günü etkinlik bitimine kadar Zincirlikuyu köprü üzerinden 34Z numaralı araçlarımız FSM (2.) Köprü güzergahı, Çamlıca bağlantı yolunu kullanarak, E5 karayolu üzerinden Uzunçayır kavşağından dönerek Söğütlüçeşme istasyonuna gidecektir.

Metrobüs araçlarımız Söğütlüçeşme-Zincirlikuyu arası geliş ve gidişlerde aynı güzergahı kullanacaklardır.

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2018, 14:35