Mevlüt Çavuşoğlu Solingen'de hayatını kaybedenleri andı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından 1993 yılında Almanya'nın Solingen kentinde yaşanan ırkçı saldırı sonucu hayatını kaybeden Türk vatandaşlarını andı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Solingen'de 28 yıl önce bugün yaşanan ırkçı saldırıda katledilen beş vatandaşımızı rahmet ve saygıyla anıyorum. Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam düşmanlığı hep birlikte mücadele etmemiz gereken bir zehirdir." ifadelerini kullandı.

Solingen'de 29 Mayıs 1993'te yaşanan neo-Nazi ırkçı kundaklama sonucunda aynı aileden 4'ü çocuk yaşta olmak üzere, 5 kişi hayatını kaybetmişti.