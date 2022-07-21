MGK Bildirisi yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de düzenlenen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında düzenlenen MGK toplantısı sona erdi. 2 aylık aranın ardından gerçekleşen MGK toplantısı sonrası verilen mesajlar şöyle:

Yurt içinde ve yurt dışında başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunuldu, ilave tedbirler görüşüldü.

YUNANİSTAN TEPKİSİ

Uluslararası hukuku hiçe sayarak iyi komşuluk ve müttefiklik ilişkilerinin hilafındaki tutumunu ısrarla sürdüren Yunanistan’ın, kışkırtıcı eylemlerine ilave olarak karasuyu ve hava sahası ihlallerini artırarak devam ettirmesinin kabul edilemez olduğu ifade edilmiştir. Yunanistan yönetimine ayrıca; düzensiz göçmenlerin hayatlarını tehlikeye atan, insan hakları ve insancıl hukuka aykırı faaliyetlerine bir kez daha son verme çağrısında bulunulmuştur.

NATO'YA TERÖRLE MÜCADELE MESAJI

Madrid’de gerçekleştirilen NATO liderler zirvesi ve neticeleri tüm detayları ile ele alınmış; Türkiye’nin yetmiş yıldır mensubu olduğu ittifaktaki yükümlülüklerini eksiksiz bir şekilde ve samimiyetle yerine getirdiği hatırlatılarak, aynı yaklaşımı ittifakın diğer üyelerinden de beklediği vurgulanmıştır. Bu kapsamda müttefiklerimiz, FETÖ ve tüm isimlendirmeleriyle birlikte PKK/KCK-PYD/YPG ile mücadelede Türkiye’nin yanında yer almaya ve destek vermeye davet edilmiştir.

Terör örgütleriyle iş birliği içindeki ihanet şebekesinin tamamen bertaraf edilmesi yönündeki çabaların kararlılıkla sürdürüleceği güçlü şekilde teyit edildi.

15 Temmuz darbe girişiminin faili terör örgütü FETÖ ile mücadelede gelinen aşama değerlendirilmiş; Türkiye’nin istikrarını ve güvenliğini hedef alan bütün odaklar ve terör örgütleriyle iş birliği içerisinde olan bu ihanet şebekesinin tamamen bertaraf edilmesi yönündeki çabaların kararlılıkla sürdürüleceği bir kez daha güçlü bir şekilde teyit edilmiştir.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI... ATEŞKES ÇAĞRISI

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın daha fazla can kaybına ve yıkıma yol açmadan bir an önce sona erdirilerek kapsamlı ateşkes ilan edilmesi yönündeki çağrımız tekrarlanmış; bu kapsamda Türkiye’nin kalıcı barışın tesisi ile küresel çapta bir gıda krizine dönüşmekte olan meselenin çözümü istikametindeki gayretlerinin devam edeceği belirtilmiştir.