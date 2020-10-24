MHP'den Kılıçdaroğlu'na sert çıkış: Tam bir fiyasko

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Ağustos ayında hatırlanacağı üzere 'Benim yada bir başkasının erken seçim istemesinin bir anlamı yok' diyen, eylül ayında 'Seçimler 2023'te olacak, bugünden cumhurbaşkanı adayı tartışması yapmak gereksiz' diyen Kılıçdaroğlu'nun ekim ayında erken seçim çığırtkanlığı yapması tam bir fiyaskodur." dedi.

Programları çerçevesinde Balıkesir'e gelen Büyükataman, partisinin yeni il başkanlığı binasının açılışına katıldı.

Dualar eşliğinde kurdelesi kesilerek açılışı yapılan il binasının törenine, AK Parti milletvekilleri Adil Çelik, Yavuz Subaşı, Belgin Uygur, Mustafa Canbey ve Pakize Mutlu Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, ilçe başkanları ve partililer de katıldı.

Daha sonra Avlu Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen Altıeylül İlçe Başkanlığı 13. Olağan Kongresi'ne katılan Büyükataman, burada yaptığı konuşmada, FETÖ'nün yoğun bir şekilde Kırgızistan yönetimine sızdığını söyledi.

Büyükataman, 4 Ekim seçimlerinin hemen ardından Kırgızistan'da izlenen ve alevlenen olayların zamanlama itibariyle hem manidar hem de kaygı verici olduğunu vurgulayarak, "Paşinyan'ı finanse edip kukla gibi oynatanlarla Türkistan coğrafyasını piyonları eliyle kaosa sokmak isteyenlerin eşkalleri ve zulüm repertuvarları tanıdık ve bilindiktir." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim talebini eleştiren Büyükataman, şöyle konuştu:

"Tam da bu ortamda CHP Genel Başkanının seçim isteği sipariştir. Aynı zamanda bir hezeyanın ifadesidir. Ağustos ayında hatırlanacağı üzere 'Benim ya da bir başkasının erken seçim istemesinin bir anlamı yok' diyen, eylül ayında 'Seçimler 2023'te olacak, bugünden cumhurbaşkanı adayı tartışması yapmak gereksiz' diyen Kılıçdaroğlu'nu ekim ayında erken seçim çığırtkanlığı yapması tam bir fiyaskodur. Kılıçdaroğlu ne oldu da birden seçim diye tutturdu? Aklına kim girdi? Kimin dolmuşuna bindi? Yoksa Kılıçdaroğlu'nun sürekli olarak 'Dip dalga geliyor' dediği dip heves edilen sokak olayları mıdır? 'Türkiye'de sokak ve toplum hazır ama uygun hareket edecek muhalefet yok' diyen görevli ve provakatör gazeteci ile aynı kaynaktan mı Sayın Kılıçdaroğlu beslenmektedir? Öyle ise iyi bilinmelidir ki Yunan'ın boyladığı denizin dibi, hendekçilerin gömüldüğü hendeğin dibi, FETÖ'cülerin uğradığı zindanın dibi emin olsunlar ki mumla aranacaktır."

"Dağlık Karadağ'da çözüm masada değil sahadadır"

Büyükataman, 27 Eylül'de başlayan çatışmalarda Azerbaycan ordusunun geri dönülmesi imkansız bir yola girdiğini belirtti. Yıllardır atılan 'Ya Karabağ ya ölüm' sloganlarının artık karşılık bulduğunu vurgulayan Büyükataman, "Güçlü Azerbaycan ordusu Karabağ'ı Azerbaycan'a katmakta işgalci Ermeni askerlerine hamdolsun ki ölümü tattırmaktadır." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ı masada mağlup etmek isteyenlerin artık başarılı olamayacağını anlatan Büyükataman, şunları kaydetti:

"Gelinen noktada Ermenistan'a desteği bilinen ve 30 yıllık acının çözümü için kılını kıpırdatmayan Minsk grubu 3'lüsü Fransa, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ateşkesle birlikte kurduğu sözde barış masasının tek gayesi sahada kazanan Azerbaycan'ı masada mağlup etmektir. Bu sebepledir ki Türkiye bu masaya dahil edilmemektedir. Dağlık Karadağ'da çözüm masada değil sahadadır. Azerbaycan ordusu gerek çatışmalar devam ederken gerekse ateşkes ilan edildiğinde sivillere saldıran Ermenistan ordusunu Allah'a hamdolsun pişman etmektedir. Bakü'yü hedef yapanların, Erivan'ın da bedel ödeyeceğini ne akıllarından ne de kabus dolu anılarından çıkarmamaları hayatları ve güvenlikleri açısından bize göre en makul davranış olacaktır."

Kongrede tek adaylı seçim yapılırken, MHP Altıeylül teşkilatının yeni başkanı Tayfun Tursun oldu.

Kaynak: AA